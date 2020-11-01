شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: موسيمانى أحدث طفرة ولديه إمكانيات أكبر فى التطوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طه اسماعيل نجم الأهلى السابق، إن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى أحدث طفرة كبيرة فى تعامله مع اللاعبين فى النادى الأهلى، مضيفا أن لديه إمكانيات أكبر فى التطوير خلال المواجهات القادمة.

وأضاف فى تصريحات للأستوديو التحليلى لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى ختام الدورى العام على قناة أون تايم سبورت 1، كهربا أجاد فى مباراة اليوم وظهر بشكل قوى ومختلف تماما، كما أن الناشئين محمد فخرى والعربى بدر من أكبر مكاسب الأهلى بأداء مبهر فى الاحتفالية الرائعة.

ويرى إسماعيل أن الأهلى لابد أن يستعد من خلال مباريات ودية استعدادات كبيرة لنهائى بطولة أفريقيا، متمنيا أن يكون الزمالك هو طرف المباراة الآخر.

وأشاد طه بدور زوجة مؤمن زكريا، مؤكدا أنها ضربت مثلا للوفاء بالوقوف بجواره.

فيما عبر بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن سعادته بنجاح الفريق فى التتويج ببطولة الدوري، موجهًا الشكر إلى مجلس إدارة النادى والكابتن محمود الخطيب على منحه الفرصة لقيادة الفريق والوجود فى هذه اللحظة.

وقال عقب المباراة أن الجهاز الفنى السابق كان له دور كبير فى الفوز بلقب الدوري، فيما أشاد بما قدمه اللاعبون من مجهود وأداء على مدار الموسم بشكل عام، لافتًا إلى أنه حزين للغاية لعدم وجود الجماهير فى المدرجات خلال مراسم التتويج، وتمنى عودتهم فى أقرب فرصة.

Advertisements

وأضاف: «اللاعبون يستحقون الفوز باللقب، وأعتقد أن هذه البطولة جاءت فى توقيت مناسب، ونتمنى أن نفوز بلقب بطولة إفريقيا لتكون هديتنا إلى الكابتن الخطيب والجماهير».

وعن مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا المرتقبة، أكد موسيمانى أن الجهاز الفنى واللاعبين ملتزمون بقرارات الاتحاد الإفريقي، على الرغم من طول الفترة بين إياب نصف النهائى والمباراة النهائية، مشيرًا إلى أنه يأمل بأن تمر الفترة المقبلة بسلام ودون إصابات، فى ظل استدعاء عدد كبير من اللاعبين والمحترفين لمعسكرات الأجندة الدولية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن الفريق ما زال بحاجة إلى الوقت للوصول إلى المستوى الذى يعمل الجميع من أجله، لافتًا إلى أن الأهلى لديه طموح قوى فى الفوز بكل البطولات التى يشارك بها.