شكرا لقرائتكم أيمن اشرف: توقف الكورة بسبب كورونا آثر على آداء الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن اشرف لاعب النادي الأهلي، إن هذا الموسم كان صعب جداً منذ بدايته وتخطينا صعوبات كثيرة من أجل ختام الموسم بشكل يليق بالأهلي.

وأكد أشرف في تصريحات تليفزيونية، أن توقف النشاط الكروي كان له تأثير كبير على أداء اللاعبين عقب عودة الدوري، لكن في وقت قصير استطعنا أن نعود بشكل قوي ونستكمل بداية الموسم لتحقيق هدف الدوري.

وتابع أن الموسم لم ينته وهناك استعداد تام خلال الفترة القادمة لبطولة افريقيا لإحراز اللقب، وهو الهدف الأساسي للفريق .

ووجه أيمن اشرف لاعب النادي الأهلي الشكر للمدير الفني السابق للفريق السويسري رينيه فايلر على ما قدمه مع الفريق منذ بداية الموسم وكان لابد من توجيه الشكر له في هذا التتويج.

وأضاف، أن موسيماني منذ توليه مسئولية قيادة الفريق وله بصمة مميزة، وكذلك الدور الذي قدمه فايلر خلال هذا الموسم كان له دور رئيسي في تتويجنا باللقب.

وتابع: أن كل مدير فني يتولي قيادة الاهلي يُكمل مسيرة المدير الفني السابق ويستكمل المنافسة على تحقيق النتائج الإيجابية والبطولات.

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وقال أيمن اشرف لاعب النادي الأهلي أن الفريق يستعد للمباراة النهاية بشكل مميز لحسم البطولة هذا الموسم بعد حسم لقب الدوري والحالة النفسية العالية للاعبين.

وأضاف، إستطعنا الوصول لنهائي بطولة افريقيا آخر 4 سنوات مرتين وتُعد هذه المرة الثالثة ، وهذا يُعد إنجاز كبير للفريق ونسعى لحسم البطولة هذا الموسم ليكون خير ختام لموسم شاق وطويل وبذل مجهود من جانب اللاعبين.

وتابع أن البطولة الإفريقية هذا الموسم تُعد الهدف الرئيسي للفريق لتحقيق اللقب الغائب عن الفريق منذ سنوات .