شكرا لقرائتكم حسين الشحات يكشف سبب ضياع فرصة الوداد المثيرة في أبطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ حسين الشحات لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب وزملائه والجهاز الفني والإداري والطبي بالتتويج اليوم بلقب الدوري المصري الممتاز بعد ختام منافسات المسابقة المحلية الأشهر بمواجهة طلائع الجيش.

وقال حسين الشحات في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "إسعاد جماهير الأهلي هو هدفنا الذي نسعى اليه دوما، حسمنا بطولة الدوري وننتظر المباراة النهائية وهدفنا هو الفوز بالبطولات".

وعلق اللاعب الدولي الشاب على الأنباء التي تتردد بشأن استدعائه لقائمة المنتخب الوطني الأول قائلاً: "لم يتحدث معي أحد من الجهاز الفني حتى الآن ولو تم استدعائي سيكون شرف كبير أن أمثل المنتخب الوطني".

وأشار حسين الشحات أن السبب الرئيسي في ضياع الانفراد أمام فريق الوداد المغربي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مشدداً على أن التفكير مرتين جعلني أضعها بشكل ثالث مختلف عما فكرت فيه نهائياً.

وواصل حسين الشحات حديثه قائلاً: "بعد المباراة تحدث معي موسيماني واكد على ثقته في وأثنى على أدائي خلال تلك المواجهة أمام الوداد المغربي".

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وتابع حسين الشحات: "عندما انفردت بمرمى الوداد المغربي كنت في حيرة، هل أقوم بمراوغة الحارس أم التصويب على المرمى، لكنها راحت بطريقة ثالثة بعيدة عن التفكيرين".

وعلق اللاعب الدولي الشاب على أن قيامه بالخضوع الى جراحة أدت الى غيابه التام عن التدريبات بعد العودة من كورونا مؤكداً أن السبب هو انشغال المستشفيات بالوباء العالمي الذي أطاح بالكثيرين لكنني عدت الحمد لله وأتمنى مواصلة التألق والأداء.

وأسدل فريق الأهلي الستار على موسمه الكروي (2019 \2020) بفوز كبير على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد الاهلي في السلام ضمن منافسات المباراة الأخيرة والجولة الأخيرة لبطولة الدوري التى سبق وحصدها الاهلي رسمياً قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

سجل ثلاثية الاهلي ، وليد سليمان وجيرالدو وكهربا ورفع الاهلي "بطل الدوري" رصيده إلى 89 بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني فيما يتوقف رصيد الطلائع عند 41 ويبقي في المركز الحادي عشر من مسابقة الدوري.