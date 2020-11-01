شكرا لقرائتكم مروان محسن: الدوري هديتنا للجماهير.. وإفريقيا هدفنا الأكبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الفوز بلقب بطولة الدوري هدية للجماهير التي ساندت الفريق، وكانت الداعم الأكبر في الفترة الماضية، إلى أن تحقق اللقب عن جدارة واستحقاق.

وأشار إلى أن البطولة شهدت العديد من المحطات المهمة، وأن الجهاز الفني واللاعبين تخطوا العديد من العقبات على مدى الموسم، لافتًا إلى أن مؤمن زكريا يستحق أن يكون بطلًا للمباراة الختامية، وأن وجوده في الملعب عقب مباراة طلائع الجيش منح اللقب أهمية خاصة.

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وأضاف أن تركيز الفريق سوف ينتقل مباشرة إلى دوري أبطال إفريقيا والمباراة النهائية، كاشفًا عن أن الجميع كان يرغب في خوض النهائي يوم 6 نوفمبر، إلا أن الجميع سوف يتعامل مع الأمر الواقع بعد تأجيل النهائي.

وأكد أن بطولة إفريقيا تمثل الهدف الأكبر للاعبين، وأن كل لاعب داخل الفريق يجتهد ويبذل أقصى ما لديه من أجل الفوز بالبطولات وإسعاد الجماهير.