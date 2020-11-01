شكرا لقرائتكم جيرالدو: أنا لاعب محترف ومن الممكن أن أغادر الأهلى فى أى وقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الانجولى جيرالدو لاعب النادى الأهلى، سغيد جدا بالفوز بلقب الدورى وبطولة جديدة، مضيفا أنا سعيد بوجودى فى النادى الأهلى وسعيد من أجل أحمد فتحى وهو من أفضل اللاعبين فى مصر، وأتمنى له كل شىء طيب وأنا أحبه كثيرا.

وأضاف فى تصريحات للاستوديو التحليلي لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى ختام الدورى العام على قناة أون تايم سبورت 1، هذه كرة القدم الآن فزنا بالدورى ونركز فى دورى أبطال أفريقيا، مضيفا الأمر كان صعب جدا هذا الموسم بسبب كورونا والتوقف لأشهر عديدة وعلينا العودة إلى الحياة الطبيعية وعلينا أن نستمر وأمامنا مبارة صعبة جدا فى النهائى الافريقي.

Advertisements

وواصل الانجولى: كرة القدم تتغير من يوم إلى آخر وعلينا اليوم الاحتفال أولا وغدا سنرى ماذا سيحدث، مضيفا: مؤمن زكريا إنسان طيب وجيدا جدا ويواجه صعوبات فى الحياة وأتمنى الشفاء العاجل والأهلى يقف بجانبه دائما وسعداء بوجوده معنا.

وأضاف إنتظر نهائى افريقيا بفارغ الصبر ومن المهم للاعبى كل هذا الجيل حصد تلك البطولة الافريقية ، وعن الرحيل قال الحديث الكثير ليس جيدا وفى النهاية انا لاعب محترف من الممكن ان اغادر فى اى وقت.