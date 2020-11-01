شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: وقوف لاعبى مصر مع مؤمن زكريا نبذ كبير للتعصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى وليد صلاح الدين، نجم النادى الأهلى السابق، أن وقوف لاعبى مصر وبخاصة نجوم الأهلى والزمالك مع مؤمن زكريا نبذ كبير للتعصب والعصبية فى الوقت الحالى بين القطبين.

وأضاف فى تصريحات للاستوديو التحليلى لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى ختام الدورى العام على قناة أون تايم سبورت 1، من الصعب أن يحصد الأهلى لقب الدورى وليس عنده هداف المسابقة، والأهلى أقوى خط هجوم بتسجيله 74 هدفا، مضيفا هداف الدورى ليس من الأهلى وهذا شىء محزن، كما أن وليد سليمان هداف الفريق لا يلعب بشكل أساسى، علاوة على أنه ليس مهاجم فى الأصل.

وواصل وليد: وقوف لاعبى مصر مع مؤمن زكريا نبذ كبير للتعصب، وأتمنى أن يكون وجوده مدخلا كبيرا لحب النجوم وجميعا نحتاج الوقوف مع بعض فى وقت الأزمات.

عبر بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن سعادته بنجاح الفريق فى التتويج ببطولة الدوري، موجهًا الشكر إلى مجلس إدارة النادى والكابتن محمود الخطيب على منحه الفرصة لقيادة الفريق والوجود فى هذه اللحظة.

وقال عقب المباراة أن الجهاز الفنى السابق كان له دور كبير فى الفوز بلقب الدوري، فيما أشاد بما قدمه اللاعبون من مجهود وأداء على مدار الموسم بشكل عام، لافتًا إلى أنه حزين للغاية لعدم وجود الجماهير فى المدرجات خلال مراسم التتويج، وتمنى عودتهم فى أقرب فرصة.

وأضاف: «اللاعبون يستحقون الفوز باللقب، وأعتقد أن هذه البطولة جاءت فى توقيت مناسب، ونتمنى أن نفوز بلقب بطولة إفريقيا لتكون هديتنا إلى الكابتن الخطيب والجماهير».

وعن مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا المرتقبة، أكد موسيمانى أن الجهاز الفنى واللاعبين ملتزمون بقرارات الاتحاد الإفريقي، على الرغم من طول الفترة بين إياب نصف النهائى والمباراة النهائية، مشيرًا إلى أنه يأمل بأن تمر الفترة المقبلة بسلام ودون إصابات، فى ظل استدعاء عدد كبير من اللاعبين والمحترفين لمعسكرات الأجندة الدولية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن الفريق ما زال بحاجة إلى الوقت للوصول إلى المستوى الذى يعمل الجميع من أجله، لافتًا إلى أن الأهلى لديه طموح قوى فى الفوز بكل البطولات التى يشارك بها.

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ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى إنهاء بطولة الدورى الممتاز بالتتويج باللقب للموسم الخامس على التوالى وللمرة الـ42 فى تاريخه.

أنهى الأهلى الموسم بعدما نجح فى حصد 89 نقطة كأقوى خط هجوم فى المسابقة، بعدما سجل لاعبوه 74 هدفًا هذا الموسم فى ثانى أفضل سجل تهديفى فى تاريخ المسابقة.

نجح الأهلى فى الوصول إلى الهدف 74 هذا الموسم فى ثانى أفضل سجل تهديفى فى تاريخ البطولة، بعد الرقم القياسى والمسجل باسم الأهلي، الذى حققه فى موسم 2017-2018 بتسجيل 75 هدفًا.

وتعد شباك أسوان الأكثر استقبالًا للأهداف من لاعبى الأهلى هذا الموسم، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف بواقع 5 أهداف فى مباراة الدور الأول، التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثالثة للبطولة وثلاثة أهداف فى الجولة الـ20.

وكان الأهلى قد تمكن من حسم لقب بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وللموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 فى تاريخه.