شاهد مؤمن زكريا يحتفل مع ابنه بالهدف الثالث للأهلى في شباك طلائع الجيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مؤمن زكريا نجم الأهلى المصاب مع ابنه من المدرجات بالهدف الثالث الذى سجله كهربا في شباك طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت بالجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري، وذلك فى أطار تفاعله مع اهداء كهربا الهدف لمؤمن بصورة على قميصه.

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حقق فريق الأهلي فوزا عريضا على نظيره طلائع الجيش، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السلام، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وافتتح وليد سليمان التسجيل للأهلي في المباراة في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء، قبل أن يضيف جيرالدو الهدف الثاني في الدقيقة 18، وأحرز محمود كهربا الهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة 36.

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وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا للمرة 42 في تاريخه، بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 89 نقطة، حيث خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز في 28 وتعادل في 5 وخسر في واحدة، فيما سجل 74 هدفًا واستقبل 8 أهداف فقط، ومن المقرر أن يتسلم الأحمر درع الدوري في مباراة اليوم.

وضم تشكيل الطلائع كلاً من : محمد بسام ، خالد سطوحة ، أحمد سامي ، محمد ناصف ، أحمد زولا ، عمرو السيسي ، مهند لاشين، محمود أشرف "روقا" ، محمد شحاتة ،أحمد سمير وعمرو جمال.

فيما ضم ، تشكيل الأهلي ، كلاً من : حراسة المرمى : علي لطفي، وخط الدفاع : عربي بدر - أحمد فتحي - أيمن أشرف - محمود وحيد

خط الوسط : أليو ديانج - محمد فخري - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا، والهجوم: كهربا.