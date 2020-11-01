شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى.. عبد الله السعيد يتوج بلقب الهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتربع عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز على صدارة الهدافين برصيد 17 هدفا بعد مباريات اليوم فى الأسبوع الـ34 والأخير بالدورى العام التى أقيمت اليوم السابت، يليه والتر بواليا لاعب الجونة برصيد 12 هدفا ثم يحل في المركز الثالث محمد شريف لاعب إنبي بنفس الرصيد من الأهداف، وأضاف وليد سليمان هدف الى رصيده ليصل الى 9 أهداف فى فوز الاهلى على طلائع الجيش بثلاثية فى الوقت الذى زاد فيه حسام حسن نجم سموحة رصيده الى10 اهداف فى تسجيه فى شباك نادى مصر

وجاء جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى كالتالى:

1 – عبد الله السعيد يتصدر الترتيب برصيد 17 هدفًا.

2 – محمد شريف.. 12 هدفًا.

3 – والتر بواليا.. 12 هدفًا.

4 – سيف الدين الجزيري.. 11 هدفًا

5 – مصطفى محمد .. 11 أهداف.

6- محمود علاء.. 10 أهداف.

7– حسام حسن.. 10 أهداف.

8- جون أنتوي .. 9 أهداف.

9- وليد سليمان .. 9 أهداف.

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10- مروان محسن .. 7 أهداف

واستمر الأهلى فى تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، بعد نجاحه فى الحسم المبكر لبطولة الدورى هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وبعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى ختام الموسم، يحطم المارد الأحمر رقمه القياسى السابق المسجل باسمه فى موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة، حيث وصل الأهلى فى الموسم الحالى 2019 - 2020 للنقطة 89.

الأهلى كان فى حاجة لتسجيل هدف رابع فى شباك طلائع الجيش لمعادلة الرقم القياسى لأكثر الفرق تسجيلًا للأهداف فى موسم واحد، والمسجل باسم النادى الأهلى فى موسم 2017-2018، عندما نجح لاعبو الأهلى فى زيارة شباك المنافسين فى 75 مناسبة، حيث سجل المارد الاحمر فى الموسم الحالى 74 هدف.

فوز الأهلى على الطلائع يحقق معادلة الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز فى موسم واحد، والمسجل باسم النادى الأهلى أيضًا عندما حقق 28 انتصارًا فى موسم 2017-2018، لاسيما أنه حقق هذا الموسم 28 فوزاً و5 تعادلات، فيما تلقى خسارة واحدة.

والأهلي أيضا هو صاحب أقوى خط دفاع فى النسخة الجارية من بطولة الدورى، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط، على مدار 33 مباراة خاضها الفريق، وهو ثالث أفضل مواسم الأهلى الدفاعية بعدما نجح الفريق فى إنهاء موسم 1975-1976، دون أن تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، وكذلك فى موسم 2005-2006 الذى شهد استقبال شباك الأهلى ستة أهداف فقط.

وبخروج الأهلى من مواجهة الطلائع بالكلين شيت، يصل المارد الأحمر إلى 28 مباراة بشباك نظيفة، لينفرد بالرقم القياسى الذى يتقاسمه حاليا مع الإسماعيلى موسم 1990/1991 (27 كلين شيت فى 35 مباراة).