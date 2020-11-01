شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا : حضور مؤمن زكريا ضاعف فرحة الفوز بالدوري وسنقاتل من أجل أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمود كهربا، لاعب الأهلي، عن سعادته بتتويج النادي ببطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي ورقم 42 في تاريخه ، وأضاف: «سعيد بحصد أول بطولة دوري في حياتي، والتي تبقى لقبًا غاليًا جدًّا» ، وأوضح: «نعد جماهير الأهلي بالقتال داخل الملعب من أجل التتويج بمزيد من البطولات الفترة المقبلة» ، وأشار كهربا إلى أن علاقته بجماهير الأهلي قوية جدًّا، مؤكدًا أنه واحد من جماهير الأهلي قبل أن يكون لاعبًا في صفوفه.

واختتم كهربا مؤكدًا أن سعادته تضاعفت بوجود مؤمن زكريا، الذي يعد أخًا له، في احتفالية التتويج بالدوري اليوم، وقال إن الجميع يتمنى شفاءه العاجل وعودته قريبًا إلى فريق الأهلي. وقد تسلم الأهلي درع الدوري رسميًّا مساء اليوم السبت، عقب الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في ختام مسابقة الدوري هذا الموسم.

الأهلي يعادل رقمه القياسي بعدد مرات الفوز في الدوري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في الوصول إلى الفوز رقم 28 في النسخة 61 من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم على فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في ختام مسابقة الدوري. بهذا الفوز يواصل الأهلي التأكيد أنه الفارس الأوحد لبطولة الدوري الممتاز، بعدما نجح في معادلة رقمه القياسي المسجل باسمه في تاريخ المسابقة، كأكثر الفرق تحقيقًا للفوز في موسم واحد بالبطولة، وهو نفس الرقم الذي حققه الفريق في موسم 2017-2018. وكان الفريق الأول لكرة القدم قد تمكن من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وللموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه.

وأسدل فريق الأهلي الستار على موسمه الكروي (2019 \2020) بفوز كبير على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد الاهلي في السلام ضمن منافسات المباراة الأخيرة والجولة الأخيرة لبطولة الدوري التى سبق وحصدها الاهلي رسمياً قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

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سجل ثلاثية الاهلي ، وليد سليمان وجيرالدو وكهربا ورفع الاهلي "بطل الدوري" رصيده إلى 89 بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني فيما يتوقف رصيد الطلائع عند 41 ويبقي في المركز الحادي عشر من مسابقة الدوري.