شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يتحدث عن فرحة التتويج بالدوري والحزن لرحيل أحمد فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صالح جمعة، لاعب الأهلي، أنه سعيد للغاية بتتويج الفريق بدرع الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه، وختام الموسم بفوز كبير على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، وقدم التهنئة لجماهير الأهلي التي وقفت خلف الفريق طوال الموس، وأكد صالح أن الموسم الحالي اختلف كثيرًا بعدما حصد الأهلي لقب الدوري ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الفريق بكل قوة لحصد البطولة الإفريقية، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجلاته ، وهنأ جميع زملائه وأفراد الجهاز الفني على الفوز بلقب الدوري.

وأشار صالح جمعة إلى أنه يشعر بحزن كبير لرحيل أحمد فتحي قائد الفريق بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من النجوم الكبار في الفريق رحلوا في الفترة الأخيرة بعد أن حققوا نجاحات كبيرة، ولكن الأهلي سيواصل تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات دائمًا.

وأسدل فريق الأهلي الستار على موسمه الكروي (2019 \2020) بفوز كبير على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد الاهلي في السلام ضمن منافسات المباراة الأخيرة والجولة الأخيرة لبطولة الدوري التى سبق وحصدها الاهلي رسمياً قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

سجل ثلاثية الاهلي ، وليد سليمان وجيرالدو وكهربا ورفع الاهلي "بطل الدوري" رصيده إلى 89 بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني فيما يتوقف رصيد الطلائع عند 41 ويبقي في المركز الحادي عشر من مسابقة الدوري.