كهربا: سعيد بأول دورى فى حياتى.. وأشجع الأهلى من عمر 10 سنوات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، سعادته البالغة بالتتويج بأول لقب دورى فى مسيرته مع الساحرة المستديرة، وهو الدرع رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بعد أن حسمه الفريق قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وبعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى ختام الموسم.

أضاف كهربا فى تصريحات لقناة أون سبورت، قائلاً: " جميع لاعبى الأهلى مركزين فى نهائى أفريقيا لانه مسئولية كبيرة وسنهدي البطولة للجمهور لان جمهور الأهلى أغلى حاجة فى حياتى وأنا ابن النادى وكنت مشجع فى المدرجات من سن 10 سنوات".

وواصل كهربا أوجه الشكر لجميع زملائى وأنا محظوظ لأنى سجلت هدفى لحظة دخول مؤمن زكريا الى الاستاد وأقل شئ اقدمه التشيرت الذى ارتديته، ومؤمن بالنسبة لى أخ كبير.

واستمر الأهلى فى تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، بعد نجاحه فى الحسم المبكر لبطولة الدورى هذا الموسم، وبعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش يحطم المارد الأحمر رقمه القياسى السابق المسجل باسمه فى موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة، حيث وصل الأهلى فى الموسم الحالى 2019 - 2020 للنقطة 89.

الأهلى كان فى حاجة لتسجيل هدف رابع فى شباك طلائع الجيش لمعادلة الرقم القياسى لأكثر الفرق تسجيلًا للأهداف فى موسم واحد، والمسجل باسم النادى الأهلى فى موسم 2017-2018، عندما نجح لاعبو الأهلى فى زيارة شباك المنافسين فى 75 مناسبة، حيث سجل المارد الاحمر فى الموسم الحالى 74 هدف.

فوز الأهلى على الطلائع يحقق معادلة الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز فى موسم واحد، والمسجل باسم النادى الأهلى أيضًا عندما حقق 28 انتصارًا فى موسم 2017-2018، لاسيما أنه حقق هذا الموسم 28 فوزاً و5 تعادلات، فيما تلقى خسارة واحدة.

والأهلي أيضا هو صاحب أقوى خط دفاع فى النسخة الجارية من بطولة الدورى، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط، على مدار 33 مباراة خاضها الفريق، وهو ثالث أفضل مواسم الأهلى الدفاعية بعدما نجح الفريق فى إنهاء موسم 1975-1976، دون أن تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، وكذلك فى موسم 2005-2006 الذى شهد استقبال شباك الأهلى ستة أهداف فقط.

وبخروج الأهلى من مواجهة الطلائع بالكلين شيت، يصل المارد الأحمر إلى 28 مباراة بشباك نظيفة، لينفرد بالرقم القياسى الذى يتقاسمه حاليا مع الإسماعيلى موسم 1990/1991 (27 كلين شيت فى 35 مباراة).