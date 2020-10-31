شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلق على موعد نهائي دوري الأبطال.. ويوجه رسالة لجماهير ‏الأهلي‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بتأجيل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى السابع والعشرين من نوفمبر المقبل.

وقال موسيماني في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس» عقب فوز الأهلي على طلائع الجيش في ختام الدوري الممتاز: «نحترم قرارات كاف، ولكن هناك فترة طويلة ما بين نصف النهائي والنهائي، وسنسعى للحافز على لاعبينا».

وأوضح: «هذه الفترة سيتخللها مباريات دولية ومشاركة عدد كبير من لاعبي الأهلي مع منتخبات بلادهم وأتمنى سلامتهم جميعاً».

ووجه رسالة لجماهير الأهلي قائلاً:«لازال أمامنا الكثير لتقديمه وعليكم بالصبر وأتمنى رؤيتكم قريباً في المدرجات وغيابكم شىء محزن».

وأتم حديثه: «كل التحية لمحمود الخطيب فهو من حصد لقب الدوري، وقمت بالتقاط صور تذكارية مع الدرع، لأنه حدث تاريخي بالنسبة لي وسيضيف كثيراً لسيرتي الذاتية».

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