شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس وأسباب مشادة كهربا وفضل خلال تسلم الأهلي درع الدوري‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقعت مشادة عنيفة بين محمود عبدالمنعم «كهربا»، جناج فريق الكرة بالنادي الأهلي، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، خلال تسلم الفريق الأحمر درع الدوري الممتاز عقب مباراته أمام طلائع الجيش مساء السبت.

وعلمت «المصري اليوم» أن السر وراء المشادة هو رغبة فضل في مساندة مؤمن زكريا ومحاولة ومساعدته على المشي وهو الأمر الذي أغضب محمود كهربا ورفضه تماماً.

وأفاد مصدر من داخل الأهلي أن كهربا غاضباً من محمد فضل منذ فترة طويلة كونه تسبب في اتخاذ قرار لجنة الانضباط وتدخل من أجل إيقاف اللاعب لنهاية الموسم على هامش أحداث السوبر المصري.