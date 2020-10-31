شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يقود الهلال للفوز على ضمك في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على نظيره ضمك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بالجولة الثالثة من منافسات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدفي الزعيم الفرنسي بافيتمبي جوميز في الدقائق 17، و60 من عمر المواجهة.

وبهذه النتيجة يرفع الزعيم رصيده إلى 7 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يأتي ضمك في المركز الثالث عشر، بدون أي نقطة.