شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب وست هام ينتقد محمد صلاح: يجب أن يُحاسب على طريقة إلقاء نفسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد ديفيد مويس، المدير الفني لفريق وست هام يونايتد، حصول نجم فريق ليفربول محمد صلاح على ركلة جزاء، في مباراتهما اليوم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وفاز ليفربول على وست هام، في الجولة السابعة، بالأنفيلد، بهدفين مقابل هدف.

وتعرض صلاح لعرقلة داخل منطقة الجزاء، وحصل على ركلة جزاء حولها إلى هدف التعادل لصالح ليفربول، في الدقيقة 42.

وقال مويس، في تصريحات نشرتها شبكة «بي بي سي» العالمية: «أنا مندهش من ركلة جزاء ليفربول في الشوط الأول!».

وأضاف: «لا أستطيع أن أصدق أننا نسمح بمنح هذه الأنواع من ركلات الجزاء، بالنسبة لي ليست ركلة جزاء مستحقة».

وواصل: «أعتقد أن محمد صلاح ألقى بنفسه على الأرض، كان من المفترض أن يتخذ الحكم قرارًا يناسب طريقة إلقاء صلاح بنفسه على الأرض، ولكنه اتخذ قرارًا مغايرًا في النهاية!».

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وتابع: «نشعر بخيبة أمل حقًا لأننا لم نخرج بشيء من المباراة».