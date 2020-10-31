شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغرد بـ 3 أرقام قاسية جديدة في ليلة التتويج بالدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسدل فريق الكرة بالنادي الأهلي الستار على مشواره بالدوري المصري الممتاز بالفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة بالجولة الختامية للمسابقة.
وتُوج الأهلي بلقب الدوري للمرة 42 في تاريخه والمرة الخامسة على التوالي، وتسلم لاعبوه الدرع عقب مباراة الليلة.
الأهلي حقق 3 أرقام قياسية عقب الفوز بالثلاثة على حساب طلائع الجيش بختام الدوري الممتاز.
أول الأرقام القياسية التي حققها الأهلي بفوزه على طلائع الجيش هو الوصول للنقطة 89 محطماً رقمه القياسي المُسجل بإسمه في موسم 2017-2018 بتحقيق 88 نقطة.
وعادل الأهلي رقمه القياسي من حيث عدد الانتصارات خلال موسم واحد بالدوري، بالوصول للرقم 28، وهو نفس عدد انتصاراته في موسم 2017-2018.
وانفرد الأهلي بالرقم القياسي الخاص بالشباك النظيفة، وبات أول نادٍ عبر تاريخ الدوري المصري يحقق «28 كلين شيت» متفوقاً على الإسماعيلي صاحب الـ 27 مباراة بشباك نظيفة موسم 19990-1991.
بقى أن نذكر أن الأهلي كان على بُعد تسجيل هدفاً واحداً من أجل معادلة رقمه القياسي المُسجل بإسمه كأكثر فريق يسجل أهدافاً في موسم واحد، والذي حققه في موسم 2017-2018 بـ 75 هدفاً.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
107,376
-
تعافي
99,353
-
وفيات
6,258
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يغرد بـ 3 أرقام قاسية جديدة في ليلة التتويج بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.