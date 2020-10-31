شكرا لقرائتكم خبر عن جواو فيلكس يقود أتلتيكو للفوز على أوساسونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أحرز جواو فيلكس هدفين ليقود أتلتيكو مدريد للفوز 3-1 على مضيفه أوساسونا وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وأهدر المهاجم البرتغالي فرصة أمام المرمى في البداية قبل أن يمنح الفريق الضيف التقدم من ركلة جزاء في الشوط الأول لكنه أهدر ركلة أخرى بعد الاستراحة عندما سدد في القائم.

وعوض فيلكس المنضم إلى أتليتيكو في صفقة بلغت 126 مليون يورو (147 مليون دولار) ذلك بتعزيز تقدم فريقه بتسديدة قوية بعد هجمة مرتدة ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في مباراتين بعد تسجيل ثنائية في الفوز 3-2 على سالزبورج في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وقلص أوساسونا الفارق بضربة رأس من البديل أنتي بوديمير قبل عشر دقائق من النهاية.

وامتص أتليتيكو ضغط منافسه وحسم الفوز بهدف لوكاس توريرا بعد تمريرة عرضية من كيران تريبيير.

ورفع أتليتيكو، صاحب السجل الخالي من الهزيمة، رصيده إلى 14 نقطة من ست مباريات في المركز الثالث متأخرا بنقطتين عن ريال مدريد المتصدر الذي انتصر 4-1 على ويسكا وخاض سبع مباريات.

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وقلب أتليتيك بيلباو تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه أشبيلية ليكبد فريق المدرب يولن لوبتيجي الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري.