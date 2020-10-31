شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يعوض تأخره ويتعادل مع بارما «2-2» في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب عوّض إنتر ميلان تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 بملعبه مع بارما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت بعد أن سجل إيفان بريشيتش هدف التعادل بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع عقب ثنائية جرفينيو لصالح الفريق الزائر.

وقابل جرفينيو تمريرة هرناني من فوق دفاع إنتر بتسديدة رائعة بعد أقل من دقيقة واحدة على بداية الشوط الثاني وأضاف الهدف الثاني من وضع انفراد في الدقيقة 62.

وقلص البديل مارسيلو بروزوفيتش الفارق لصالح فريق المدرب أنطونيو كونتي وتفوق مواطنه الكرواتي بريشيتش على رقيبه ليسجل هدف التعادل برأسه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ليحفظ ماء وجه أصحاب الأرض.

ويحتل إنتر، الذي غاب عنه الهداف روميلو لوكاكو بسبب الإصابة، المركز الخامس برصيد 11 نقطة بينما يملك بارما خمس نقاط. مباراة إنترميلان وبارما في الدوري الإيطالي مباراة إنترميلان وبارما في الدوري الإيطالي الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,376

تعافي 99,353

وفيات 6,258

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنتر يعوض تأخره ويتعادل مع بارما «2-2» في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.