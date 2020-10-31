شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين محمود كهربا ومحمد فضل خلال تسلم الأهلي درع الدوري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حدثت مشادة قوية بين محمود كهربا، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، ومحمد فضل، عضو اللحنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، خلال تسلم النادي الأحمر درع الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020.
وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة على حساب طلائع الجيش في المباراة الختامية للدوري الممتاز وتسلم درع الدوري بأرضية ملعب «السلام وي الأهلي».
وشهدت لحظة نزول محمد فضل لأرضية الملعب لتسليم الأهلي الدرع رفقة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ومؤمن زكريا، مشادة مع كهربا والاشتباك مع فضل بالأيدي في مشهد مؤسف.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
107,376
-
تعافي
99,353
-
وفيات
6,258
كانت هذه تفاصيل خبر مشادة بين محمود كهربا ومحمد فضل خلال تسلم الأهلي درع الدوري (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.