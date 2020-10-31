شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين محمود كهربا ومحمد فضل خلال تسلم الأهلي درع الدوري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حدثت مشادة قوية بين محمود كهربا، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، ومحمد فضل، عضو اللحنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، خلال تسلم النادي الأحمر درع الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020.

وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة على حساب طلائع الجيش في المباراة الختامية للدوري الممتاز وتسلم درع الدوري بأرضية ملعب «السلام وي الأهلي».

وشهدت لحظة نزول محمد فضل لأرضية الملعب لتسليم الأهلي الدرع رفقة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ومؤمن زكريا، مشادة مع كهربا والاشتباك مع فضل بالأيدي في مشهد مؤسف.