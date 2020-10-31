شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مراسم تتويج الأهلي بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت مساء اليوم السبت مراسم تتويج الأهلي بلقب الدوري الممتاز، والذي فاز به للمرة 42 في تاريخه.

وسلم مسؤولو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، لاعبي الأهلي والجهاز الفني ميداليات المركز الأول ودرع مسابقة الدوري في أجواء احتفالية، بحضور مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

كما حضر الاحتفالية لاعب الفريق مؤمن زكريا، من أجل تكريمه ودعمه في ظل الظروف الصحية السيئة التي يعاني منها.

جاء ذلك عقب انتهاء مباراة الفريق الأحمر أمام طلائع الجيش، والتي فاز بها بثلاثية نظيفة، في آخر جولات المسابقة.

سجل ثلاثية الأهلي كل من وليد سليمان، في الدقيقة الأولى، وجيرالدو في الدقيقة 18، ومحمود عبدالمنعم كهربا، في الدقيقة 36.

ورفع الأهلي بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 89 في الصدارة، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 41.

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احتفالية تتويج الأهلي بدرع الدوري الـ42

احتفالية تتويج الأهلي بدرع الدوري الـ42

احتفالية تتويج الأهلي بدرع الدوري الـ42

مباراة الأهلي و طلائع الجيش في ختام الدوري الممتاز

احتفالية تتويج الأهلي بدرع الدوري الـ42

مباراة الأهلي و طلائع الجيش في ختام الدوري الممتاز

مباراة الأهلي و طلائع الجيش في ختام الدوري الممتاز

مباراة الأهلي و طلائع الجيش في ختام الدوري الممتاز

مباراة الأهلي و طلائع الجيش في ختام الدوري الممتاز

احتفالية تتويج الأهلي بدرع الدوري الـ42