شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على طلائع الجيش بثلاثية في ليلة الاحتفال بلقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق الأهلي الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد «الأهلي وي السلام»، بالجولة الأخيرة من منافسات الدوري، والتي شهدت احتفالية الفريق الأحمر بالتتويج بلقب الدوري.
سجل ثلاثية الأهلي كل من وليد سليمان، في الدقيقة الأولى، وجيرالدو في الدقيقة 18، ومحمود عبدالمنعم كهربا، بالدقيقة 36.
ورفع الأهلي بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 89 في الصدارة، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 41.
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