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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاهلي المصري يزين موسمه بارقام قياسية مميزة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020
اضاف الأهلي لموسمه الناجح ارقاما قياسية في الدوري المصري الممتاز بعد أن فاز على طلائع الجيش 3-0 على ملعب الأهلي بمدينة السلام في الجولة الأخيرة من المسابقة.
ورفع الأهلي رصيده إلى 89 نقطة في صدارة الترتيب وكسر رقمه السابق كأعلى رصيد للنقاط في الدوري المصري بعد أن حصد 88 نقطة في موسم 2017.
وعادل الأهلي عدد الانتصارات في الدوري ب 28 فوزا كأعلى رصيد انتصارات بالدوري الا انه فشل في معادلة رقمه السابق كأعلى رصيد أهداف بالدوري بعدما اكتفى بتسجيل 74 هدفا فقط بفارق هدف واحد عن رقمه السابق.
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