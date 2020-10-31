شكرا لقرائتكم طاهر محمد: "شرف لى ارتداء شارة كابتن المقاولون في آخر مباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودع طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون المنضم غلى النادى الأهلى، قلعة ذئاب الجبل بعبارات مؤثرة، وذلك عقب خوضه للمباراة الأخيرة مع المقاولون أمام بيراميدز، والتى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر دورى الموسم الجارى، والتى شهدت تعادل المقاولون مع الفريق السماوى بهدفين لمثلهما، وكان الهدفان من صناعة طاهر.

ونشر طاهر صوراً عبر حسابه الشخصى على انستجرام من المباراة الأخيرة مع المقاولون، حيث كان الجهاز الفنى للفريق قد قرر ارتداء طاهر لشارة القيادة تكريماً له، وعلق: شرف ليا اني ارتدي شارة الكابتن لنادي المقاولون في اخر مباراة اشارك فيها مع النادي، شكرا لمجلس الادارة و كل مدرب اشتغلت معه في النادي و اللاعيبة الرجالة و اتمني التوفيق للجميع في نادي المقاولون.