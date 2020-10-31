شكرا لقرائتكم مروان محسن: أهدى اللقب لمؤمن زكريا وأعد جمهور الأهلى ببطولة إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أهدى مروان محسن مهاجم النادى الأهلى، لقب الدورى رقم 42 إلى زميله مؤمن زكريا، متمنيا فى الوقت ذاته أن يهدي بطولة دوري أبطال إفريقيا قريبا إلى جمهور الأهلى. وأضاف فى تصريحات للاستوديو التحليلي لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى ختام الدورى العام على قناة أون تايم سبورت 1: أجتهد دائما وأركز جيدا ولكن الحظ لم يحالفنى ولن أستسلم أبدا وتركيزنا منصب حول التتويج ببطولة إفريقيا. وواصل حديثه: كان نفسي نلعب ماتش نهائى إفريقيا فى ميعاده وعندنا وعد مع الجمهور بالفوز ببطولة إفريقيا. Advertisements فيما وجه العربي بدرلاعب الفريق الصاعد، الشكر إلى مدربه موسيمانى على منحه الفرصة قائلا: نحن واجهة لقطاع الناشئين، مضيفا اكتسبت المزيد من الخبرات مع الاهلى وأتدرب مع النادى منذ 3 سنوات وكنت ألعب فى غير مركزى والأداء اليوم كان جيدا. وتابع العربي: الدورى صفحة واتقفلت ونحن نركز جدا فى بطولة أفريقيا ونعد الجماهير بالفوز بالبطولة.

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