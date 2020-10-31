شكرا لقرائتكم موسيمانى: أتمنى تتويج الأهلى بدورى أبطال افريقيا بعد الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى الشكر الى محمود الخطيب رئيس النادى ورينيه فايلر لانه من حصد اللقب والجهاز الفنى واللاعبين وجماهير الاهلى مضيفا انها بطولة تضاف الى تاريخي وسعيد لعدم خسارتى أى مباراة مع الفريق وسجلنا أهداف كثيرة.

وأضاف فى تصريحات للاستوديو التحليلي لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى ختام الدورى العام حزين لعدم وجود الجماهير وكرة القدم بدون الجمهور لاتساوي وسوف اقدم للكابتن بيبو لقب دورى أبطال إفريقيا هدية كبيرة جدا وأتمنى التتويج بدورى أبطال افريقيا بعد الدورى.

وواصل الكاف حدد النهائى الافريقي وأتمنى الفوز باللقب ويوجد لدينا عدد من الاصابات

سلم مؤمن زكريا لاعب الأهلى السابق، درع الدورى الـ 42 للاعبى المارد الأحمر، بعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش، بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ستاد الاهلى والسلام بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، وأحرز وليد سليمان هدف التقدم للمارد الأحمر فى الثانية 48 ليصبح ضمن قائمة أسرع الأهداف فى الدورى وللأهلى، ثم سجل الأنجولى جيرالدو دا كوستا الهدف الثانى فى الدقيقة 18، ثم أحرز كهربا الهدف الثالث فى الدقيقة 36.

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وحرص لاعبو الأهلى على إلتقاط صورة تذكارية مع درع الدورى، خلال إحتفالهم بطريقة مؤمن زكريا الشهيرة، بوضع ايديهم على أذانهم.

مؤمن زكريا كان انضم لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى عام "2004" استمر به "5" سنوات، ولم يتم تصعيده للفريق الأول فى بداية ولاية حسام البدرى الأولى "2009/2010" فانضم لصفوف الإنتاج الحربى تحت قيادة طارق يحيى لمدة عام ونصف شارك خلالها فى "36" مباراة وسجل "4" أهداف، كما شارك فى "5" مباريات فى كأس مصر ولم يسجل.