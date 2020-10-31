شكرا لقرائتكم موسيماني: الأهلي فاز بما يستحق.. والتركيز الآن على أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بنجاح الفريق في التتويج ببطولة الدوري، موجهًا الشكر إلى مجلس إدارة النادي والكابتن محمود الخطيب على منحه الفرصة لقيادة الفريق والوجود في هذه اللحظة.

وقال عقب المباراة إن الجهاز الفني السابق كان له دور كبير في الفوز بلقب الدوري، فيما أشاد بما قدمه اللاعبون من مجهود وأداء على مدار الموسم بشكل عام، لافتًا إلى أنه حزين للغاية لعدم وجود الجماهير في المدرجات خلال مراسم التتويج، وتمنى عودتهم في أقرب فرصة.

وأضاف: «اللاعبون يستحقون الفوز باللقب، وأعتقد أن هذه البطولة جاءت في توقيت مناسب، ونتمنى أن نفوز بلقب بطولة إفريقيا لتكون هديتنا إلى الكابتن الخطيب والجماهير».

وعن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقبة، أكد موسيماني أن الجهاز الفني واللاعبين ملتزمون بقرارات الاتحاد الإفريقي، على الرغم من طول الفترة بين إياب نصف النهائي والمباراة النهائية، مشيرًا إلى أنه يأمل بأن تمر الفترة المقبلة بسلام ودون إصابات، في ظل استدعاء عدد كبير من اللاعبين والمحترفين لمعسكرات الأجندة الدولية.

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واختتم تصريحاته بالتأكيد أن الفريق ما زال بحاجة إلى الوقت للوصول إلى المستوى الذي يعمل الجميع من أجله، لافتًا إلى أن الأهلي لديه طموح قوي في الفوز بكل البطولات التي يشارك بها.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إنهاء بطولة الدوري الممتاز بالتتويج باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

أنهى الأهلي الموسم بعدما نجح في حصد 89 نقطة كأقوى خط هجوم في المسابقة، بعدما سجل لاعبوه 74 هدفًا هذا الموسم في ثاني أفضل سجل تهديفي في تاريخ المسابقة.

نجح الأهلي في الوصول إلى الهدف 74 هذا الموسم في ثاني أفضل سجل تهديفي في تاريخ البطولة، بعد الرقم القياسي والمسجل باسم الأهلي، الذي حققه في موسم 2017-2018 بتسجيل 75 هدفًا.

وتعد شباك أسوان الأكثر استقبالًا للأهداف من لاعبي الأهلي هذا الموسم، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف بواقع 5 أهداف في مباراة الدور الأول، التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة للبطولة وثلاثة أهداف في الجولة الـ20.

وكان الأهلي قد تمكن من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وللموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه.