شكرا لقرائتكم كهربا: علاقتي بجماهير الأهلي قوية.. ونعد الجماهير بالمزيد من البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بتتويج النادي ببطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي ورقم 42 في تاريخه.

أضاف: «سعيد بحصد أول بطولة دوري في حياتي، والتي تبقى لقبًا غاليًا جدًّا».

وأوضح: «نعد جماهير الأهلي بالقتال داخل الملعب من أجل التتويج بمزيد من البطولات الفترة المقبلة».

وأشار كهربا إلى أن علاقته بجماهير الأهلي قوية جدًّا، مؤكدًا أنه واحد من جماهير الأهلي قبل أن يكون لاعبًا في صفوفه.

واختتم كهربا مؤكدًا أن سعادته تضاعفت بوجود مؤمن زكريا، الذي يعد أخًا له، في احتفالية التتويج بالدوري اليوم، وقال إن الجميع يتمنى شفاءه العاجل وعودته قريبًا إلى فريق الأهلي.

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هذا وقد تسلم الأهلي درع الدوري رسميًّا مساء اليوم السبت، عقب الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في ختام مسابقة الدوري هذا الموسم.ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إنهاء بطولة الدوري الممتاز بالتتويج باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

أنهى الأهلي الموسم بعدما نجح في حصد 89 نقطة كأقوى خط هجوم في المسابقة، بعدما سجل لاعبوه 74 هدفًا هذا الموسم في ثاني أفضل سجل تهديفي في تاريخ المسابقة.

نجح الأهلي في الوصول إلى الهدف 74 هذا الموسم في ثاني أفضل سجل تهديفي في تاريخ البطولة، بعد الرقم القياسي والمسجل باسم الأهلي، الذي حققه في موسم 2017-2018 بتسجيل 75 هدفًا.

وتعد شباك أسوان الأكثر استقبالًا للأهداف من لاعبي الأهلي هذا الموسم، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف بواقع 5 أهداف في مباراة الدور الأول، التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة للبطولة وثلاثة أهداف في الجولة الـ20.

وكان الأهلي قد تمكن من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وللموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه.