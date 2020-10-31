شكرا لقرائتكم عمرو السولية: نعد الجماهير بالمزيد من البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعرب عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بالتتويج بدرع الدوري للموسم الخامس على التوالي ورقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء.

وأضاف: «بالطبع بطولة غالية جدا، والجميع بذل مجهودًا كبيرًا طول الموسم من أجل التتويج باللقب».

وأوضح: «نعد جماهير الأهلي بتحقيق بطولات عديدة الفترة المقبلة وننتظر مساندتهم كالعادة».

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وأشار السولية إلى أن الجميع سعداء بوجود مؤمن زكريا في احتفالية اليوم، مؤكدًا أن مؤمن زكريا في القلب، والجميع يتمنى الشفاء العاجل له وعودته من جديد إلينا.

وكان الأهلي قد تسلم درع الدوري رسميًّا عقب الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في ختام مسابقة الدوري.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إنهاء بطولة الدوري الممتاز بالتتويج باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

أنهى الأهلي الموسم بعدما نجح في حصد 89 نقطة كأقوى خط هجوم في المسابقة، بعدما سجل لاعبوه 74 هدفًا هذا الموسم في ثاني أفضل سجل تهديفي في تاريخ المسابقة.