شكرا لقرائتكم الأهلي أقوى خط هجوم في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إنهاء بطولة الدوري الممتاز بالتتويج باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

أنهى الأهلي الموسم بعدما نجح في حصد 89 نقطة كأقوى خط هجوم في المسابقة، بعدما سجل لاعبوه 74 هدفًا هذا الموسم في ثاني أفضل سجل تهديفي في تاريخ المسابقة.

نجح الأهلي في الوصول إلى الهدف 74 هذا الموسم في ثاني أفضل سجل تهديفي في تاريخ البطولة، بعد الرقم القياسي والمسجل باسم الأهلي، الذي حققه في موسم 2017-2018 بتسجيل 75 هدفًا.

وتعد شباك أسوان الأكثر استقبالًا للأهداف من لاعبي الأهلي هذا الموسم، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف بواقع 5 أهداف في مباراة الدور الأول، التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة للبطولة وثلاثة أهداف في الجولة الـ20.

وكان الأهلي قد تمكن من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وللموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه.

Advertisements

حقق فريق الأهلي فوزا عريضا على نظيره طلائع الجيش، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السلام، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وافتتح وليد سليمان التسجيل للأهلي في المباراة في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء، قبل أن يضيف جيرالدو الهدف الثاني في الدقيقة 18، وأحرز محمود كهربا الهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة 36.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا للمرة 42 في تاريخه، بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 89 نقطة، حيث خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز في 28 وتعادل في 5 وخسر في واحدة، فيما سجل 74 هدفًا واستقبل 8 أهداف فقط، ومن المقرر أن يتسلم الأحمر درع الدوري في مباراة اليوم.

وضم تشكيل الطلائع كلاً من : محمد بسام ، خالد سطوحة ، أحمد سامي ، محمد ناصف ، أحمد زولا ، عمرو السيسي ، مهند لاشين، محمود أشرف "روقا" ، محمد شحاتة ،أحمد سمير وعمرو جمال.

فيما ضم ، تشكيل الأهلي ، كلاً من : حراسة المرمى : علي لطفي، وخط الدفاع : عربي بدر - أحمد فتحي - أيمن أشرف - محمود وحيد

خط الوسط : أليو ديانج - محمد فخري - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا، والهجوم: كهربا.