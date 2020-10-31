شكرا لقرائتكم صالح جمعة: مصطفى شوبير حارس كبير وحزين لعدم تواجد متعب معنا وبسمع لنصائحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الثنائى صالح جمعة ومصطفى شوبير ببعضهما البعض وبإمكانياتهما الكبيرة فى الملاعب خلال تصريحات للأستوديو التحليلى لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى ختام الدورى العام التى انتهت بفوز الاحمر بثلاثية وتتويجه فى النهاية.

وقال صالح جمعة: مصطفى شوبير حارس كبير ولديه إمكانيات رائعة ولا مجال للمجاملة، ونصحيتى له بلاش تسمع لأى حد، مضيفا بسمع رسائل عماد متعب وأنا حزين لعدم وجود متعب ورفقائه فى تكريم اليوم لأننا افتقدنا لاعبين كبار.

فيما رد مصطفى شوبير حارس الأحمر عليه قائلا: صالح أخويا الكبير ولاعب وموهوب وطموحنا فى الأهلى كبير ولا يتوقف والعادى الفوز بجميع البطولات.

وواصل مصطفى فخور بأنى ابن الكابتن شوبير والدى وهو حارس كبير، وأتحمل الكثير بسببه، إلا أنه حارس كبير وفخر لجميع الحراس.

وجه الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى الشكر إلى محمود الخطيب رئيس النادى ورينيه فايلر لانه من حصد اللقب والجهاز الفنى واللاعبين وجماهير الأهلى مضيفا انها بطولة تضاف إلى تاريخى وسعيد لعدم خسارتى أى مباراة مع الفريق وسجلنا أهداف كثيرة.

وأضاف فى تصريحات للاستوديو التحليلى لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى ختام الدورى العام حزين لعدم وجود الجماهير وكرة القدم بدون الجمهور لاتساوى وسوف اقدم للكابتن بيبو لقب دورى أبطال إفريقيا هدية كبيرة جدا وأتمنى التتويج بدورى أبطال افريقيا بعد الدورى.

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وواصل الكاف حدد النهائى الافريقى وأتمنى الفوز باللقب ويوجد لدينا عدد من الاصابات

سلم مؤمن زكريا لاعب الأهلى السابق، درع الدورى الـ 42 للاعبى المارد الأحمر، بعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش، بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ستاد الأهلى والسلام بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدورى التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي، وأحرز وليد سليمان هدف التقدم للمارد الأحمر فى الثانية 48 ليصبح ضمن قائمة أسرع الأهداف فى الدورى وللأهلى، ثم سجل الأنجولى جيرالدو دا كوستا الهدف الثانى فى الدقيقة 18، ثم أحرز كهربا الهدف الثالث فى الدقيقة 36.

وحرص لاعبو الأهلى على إلتقاط صورة تذكارية مع درع الدورى، خلال إحتفالهم بطريقة مؤمن زكريا الشهيرة، بوضع ايديهم على أذانهم.

مؤمن زكريا كان انضم لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى عام "2004" استمر به "5" سنوات، ولم يتم تصعيده للفريق الأول فى بداية ولاية حسام البدرى الأولى "2009/2010" فانضم لصفوف الإنتاج الحربى تحت قيادة طارق يحيى لمدة عام ونصف شارك خلالها فى "36" مباراة وسجل "4" أهداف، كما شارك فى "5" مباريات فى كأس مصر ولم يسجل.