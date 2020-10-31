شكرا لقرائتكم بـ28 انتصارا .. الأهلي يعادل رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الوصول إلى الفوز رقم 28 في النسخة 61 من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم على فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في ختام مسابقة الدوري.

بهذا الفوز يواصل الأهلي التأكيد أنه الفارس الأوحد لبطولة الدوري الممتاز، بعدما نجح في معادلة رقمه القياسي المسجل باسمه في تاريخ المسابقة، كأكثر الفرق تحقيقًا للفوز في موسم واحد بالبطولة، وهو نفس الرقم الذي حققه الفريق في موسم 2017-2018.

وكان الفريق الأول لكرة القدم قد تمكن من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وللموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه.

حقق فريق الأهلي فوزا عريضا على نظيره طلائع الجيش، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السلام، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

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وافتتح وليد سليمان التسجيل للأهلي في المباراة في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء، قبل أن يضيف جيرالدو الهدف الثاني في الدقيقة 18، وأحرز محمود كهربا الهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة 36.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا للمرة 42 في تاريخه، بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 89 نقطة، حيث خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز في 28 وتعادل في 5 وخسر في واحدة، فيما سجل 74 هدفًا واستقبل 8 أهداف فقط، ومن المقرر أن يتسلم الأحمر درع الدوري في مباراة اليوم.

وضم تشكيل الطلائع كلاً من : محمد بسام ، خالد سطوحة ، أحمد سامي ، محمد ناصف ، أحمد زولا ، عمرو السيسي ، مهند لاشين، محمود أشرف "روقا" ، محمد شحاتة ،أحمد سمير وعمرو جمال.

فيما ضم ، تشكيل الأهلي ، كلاً من : حراسة المرمى : علي لطفي، وخط الدفاع : عربي بدر - أحمد فتحي - أيمن أشرف - محمود وحيد

خط الوسط : أليو ديانج - محمد فخري - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا، والهجوم: كهربا.