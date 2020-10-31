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جدة - عمرو شويل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020



موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 حيث من المقرر أن تُقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، يوم 27 نوفمبر المقبل بين الأهلى والطرف الثانى المقرر تحديده بين الزمالك والرجاء المغربي فى المباراة التى ستجمع الطرفين يوم 4 نوفمبر المقبل.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 وتُقام مباريات دوري أبطال أفريقيا 2020 خلف الأبواب المغلقة بدون حضور الجماهير، مع الالتزام بالقواعد الصحية والإجراءات الوقائية الصارمة؛ لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19”.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 يذكر أن الأهلي قد تغلّب على الوداد 5 -1 فى مجموع مباراتى الذهب والعزدة فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 كذلك حقق الزمالك الفوز على الرجاء المغربي بهدف نظيف، سجله أشرف بن شرقي في الدقيقة 18 في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراتي إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء، وكذلك موعد النهائي في بيان رسمي.

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وقال بيان الاتحاد "مباراة نصف النهائي بين الزمالك والرجاء تقام يوم 4 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة".

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020



وأضاف "الفائز من مباراة الزمالك والرجاء يواجه الأهلي يوم 27 نوفمبر في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب في الإسكندرية".

وواصل البيان: "التأجيل تم بناء على طلب من الدولة المستضيفة واتحاد الكرة، فيما يخص البروتوكول الدولي للحد من تفشي وباء كوفيد 19".

وأعلن كاف مساء الخميس تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال إلى أجل غير مسمى، وكذلك نهائي البطولة الذي تستضيفه مصر.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020



وكان كاف قد قام بتأجيل مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء، بسبب إصابات عناصر فريق الرجاء بفيروس كورونا، ومنع وزارة الصحة المغربية سفرهم من يوم 24 أكتوبر، لـ 1 نوفمبر.

وبعدها، طلبت السلطات المصرية تأجيل المباراة النهائية للبطولة المقررة على استاد القاهرة من يوم 6 نوفمبر، بسبب الانتخابات النيابية المصرية.

وكان كاف قد استقر في وقت سابق على لعب إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء يوم 4 نوفمبر بدلا من 1 نوفمبر.

وأن يجري نهائي البطولة في 27 نوفمبر بدلا من 6 نوفمبر في استاد برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يعلن تأجيل المباراتين لأجل غير مسمى.

الزمالك كان قد فاز على الرجاء بهدف للاشيء في المغرب بذهاب نصف النهائي، ليكون بحاجة إلى التعادل فقط لبلوغ المباراة النهائية وملاقاة الأهلي الذي تأهل على حساب الوداد.