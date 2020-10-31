شكرا لقرائتكم ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة

يتربع عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز على صدارة الهدافين برصيد 17 هدفا يليه والتر بواليا لاعب الجونة برصيد 12 هدفا ثم يحل في المركز الثالث محمد شريف لاعب إنبي بنفس الرصيد من الأهداف، وأضاف وليد سليمان هدف الى رصيده ليصل الى 9 أهداف فى فوز الاهلى على طلائع الجيش بثلاثية فى الوقت الذى زاد فيه حسام حسن نجم سموحة رصيده الى10 اهداف فى تسجيه فى شباك نادى مصر



ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة



أسدل فريق الأهلي الستار على موسمه الكروي (2019 \2020) بفوز كبير على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد الاهلي في السلام ضمن منافسات المباراة الأخيرة والجولة الأخيرة لبطولة الدوري التى سبق وحصدها الاهلي رسمياً قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

سجل ثلاثية الاهلي ، وليد سليمان وجيرالدو وكهربا ورفع الاهلي "بطل الدوري" رصيده إلى 89 بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني فيما يتوقف رصيد الطلائع عند 41 ويبقي في المركز الحادي عشر من مسابقة الدوري.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة



Advertisements

وحقق الأهلى الفوز على الطلائع بنتيجة 3 / 0 سجلهم وليد سليمان وجيرالدو وكهربا ورفع الاهلي "بطل الدوري" رصيده إلى 89 بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني فيما يتوقف رصيد الطلائع عند 41 ويبقي في المركز الحادي عشر من مسابقة الدوري.

وتعد تلك المباراة هى الأخيرة لأحمد فتحى مع الأهلى بعد رحلة طويلة من العطاء، حيث سينتقل اللاعب لصفوف بيراميدز، بعدما وقع على عقود الانضمام له لمدة 3 سنوات عقب انتهاء تعاقده مع الشياطين الحمر.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة



واحتل الاهلى الصدارة برصيد 89 نقطة جمعها من 34 مباراة حيث فاز فى 28 مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر لقاء وحيد أمام الزمالك، فيما حل الزمالك وصيفا برصيد 71 نقطة جمعها فى 34 مباراة حيث فاز فى 21 مواجهة وتعادل فى 8 مباريات وخسر 5 لقاءات، فيما طلائع الجيش فى المركز 12 برصيد 41 نطة جمعها من 9 فوز و14 تعادل والخسارة فى 11 لقاء

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي

