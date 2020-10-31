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جدة - عمرو شويل جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي



أسدل فريق الأهلي الستار على موسمه الكروي (2019 \2020) بفوز كبير على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد الاهلي في السلام ضمن منافسات المباراة الأخيرة والجولة الأخيرة لبطولة الدوري التى سبق وحصدها الاهلي رسمياً قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

سجل ثلاثية الاهلي ، وليد سليمان وجيرالدو وكهربا ورفع الاهلي "بطل الدوري" رصيده إلى 89 بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني فيما يتوقف رصيد الطلائع عند 41 ويبقي في المركز الحادي عشر من مسابقة الدوري.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي



وحقق الأهلى الفوز على الطلائع بنتيجة 3 / 0 سجلهم وليد سليمان وجيرالدو وكهربا ورفع الاهلي "بطل الدوري" رصيده إلى 89 بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني فيما يتوقف رصيد الطلائع عند 41 ويبقي في المركز الحادي عشر من مسابقة الدوري.

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وتعد تلك المباراة هى الأخيرة لأحمد فتحى مع الأهلى بعد رحلة طويلة من العطاء، حيث سينتقل اللاعب لصفوف بيراميدز، بعدما وقع على عقود الانضمام له لمدة 3 سنوات عقب انتهاء تعاقده مع الشياطين الحمر.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي



واحتل الاهلى الصدارة برصيد 89 نقطة جمعها من 34 مباراة حيث فاز فى 28 مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر لقاء وحيد أمام الزمالك، فيما حل الزمالك وصيفا برصيد 71 نقطة جمعها فى 34 مباراة حيث فاز فى 21 مواجهة وتعادل فى 8 مباريات وخسر 5 لقاءات، فيما طلائع الجيش فى المركز 12 برصيد 41 نطة جمعها من 9 فوز و14 تعادل والخسارة فى 11 لقاء

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي

