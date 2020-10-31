شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي عن مؤمن زكريا بعد استلام درع الدوري الـ42: "بطل الليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب تسليم مؤمن زكريا لاعب الأهلى السابق درع الدوري الـ 42 للاعبى المارد الأحمر، شارك النادي جمهوره عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة لـ مؤمن زكريا مع درع الدورى، معلقا عليها "بطل الليلة.. معاك يا أهلي".



الأهلي عبر تويتر

وأعرب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن سعادته لوصول مؤمن زكريا إلى الاستاد خلال المباراة التي أقيمت بين الأهلي وطلائع الجيش مساء اليوم، حيث كتب النادي :" اكتملت فرحتنا برؤيتك.. معاك يا أهلي"، وفي تغريدة أخرى علق النادي على صورا للاعبي الأهلي من بينهم مؤمن زكريا قائلا :"كلنا في ضهرك".





سلم مؤمن زكريا لاعب الأهلى السابق، درع الدورى الـ 42 للاعبى المارد الأحمر، بعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش، بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ستاد الاهلى والسلام بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، وأحرز وليد سليمان هدف التقدم للمارد الأحمر فى الثانية 48 ليصبح ضمن قائمة أسرع الأهداف فى الدورى وللأهلى، ثم سجل الأنجولى جيرالدو دا كوستا الهدف الثانى فى الدقيقة 18، ثم أحرز كهربا الهدف الثالث فى الدقيقة 36



مؤمن زكريا

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وحرص لاعبو الأهلى على إلتقاط صورة تذكارية مع درع الدورى، خلال إحتفالهم بطريقة مؤمن زكريا الشهيرة، بوضع ايديهم على أذانهم.

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مؤمن زكريا كان انضم لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى عام "2004" استمر به "5" سنوات، ولم يتم تصعيده للفريق الأول فى بداية ولاية حسام البدرى الأولى "2009/2010" فانضم لصفوف الإنتاج الحربى تحت قيادة طارق يحيى لمدة عام ونصف شارك خلالها فى "36" مباراة وسجل "4" أهداف، كما شارك فى "5" مباريات فى كأس مصر ولم يسجل.

انتقل للمصرى البورسعيدى يناير 2011 واستمر حتى حادث بورسعيد الشهيرة لعب خلالها "22" مباراة وسجل هدفين فى تلك المباراة الشهيرة بعد نزوله كبديل.

وانضم لصفوف إنبى موسم "2012/2013" واشترك معه فى "23" مباراة سجل خلالها سبعة أهداف. وانتقل على سبيل الإعارة لنادى الزمالك عام "2013" واستمر عاما ونصف، ارتدى خلالها فانلة الزمالك "57" مباراة سجل خلالها "12" هدفا بواقع تسعة أهداف فى الدورى خلال "38" مباراة، ثلاثة أهداف قارية فى "11" مباراة، كما لعب "8" مباريات فى كأس مصر، حقق خلال تلك الفترة القصيرة ثلاثة بطولات منها بطولتان لكأس مصر، وبطولة الدورى.

عاد للأهلى فى صفقة انتقال مدوية فى يناير 2015 ليلعب مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

وقاريا لعب مع الفرق الثلاثة "51" مباراة قارية سجل خلالها "9" أهداف ليصل إجمالى مبارياته الرسمية إلى "280" مباراة سجل خلالها "65" هدفا.

كما شارك فى "12" مباراة دولية مع المنتخب الأول ،انضم فى يناير الماضى لصفوف أهلى جدة السعودى على سبيل الإعارة، لعب بقميصه "14" مباراة وسجل "5" أهداف.

مؤمن زكريا انتقل إلى صفوف أحد السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل فسخ عقده مع الفريق بالتراضى دون أن يشارك فى أى مباراة رسمية وعاد للأهلى دون أن يتم قيده ، وبدا واضحا أن زكريا يعاني من الإصابة التي وصفها بـ"النفسية"، وهو ما دفع جماهير الكرة المصرية عامة وجمهور الأهلي خاصة للتعاطف وإعلان دعمها له.