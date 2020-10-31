شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يفتعل أزمة مع كهربا خلال تسليم الأهلى درع الدورى الـ 42.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتبك محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى، خلال مراسم تسليم درع الدورى الـ 42 للمارد الأحمر، حيث كان يحاول كهربا مساعدة مؤمن زكريا لوصوله لدرع الدورى وتسليمه للاعبين، ليحاول فضل منعه وتحدث المشادة بينهم تحت أنظار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وسلم مؤمن زكريا لاعب الأهلى السابق، درع الدورى الـ 42 للاعبى المارد الأحمر، بعد تحقيق الفوز على طلائع الجيش، بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ستاد الاهلى والسلام بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، وأحرز وليد سليمان هدف التقدم للمارد الأحمر فى الثانية 48 ليصبح ضمن قائمة أسرع الأهداف فى الدورى وللأهلى، ثم سجل الأنجولى جيرالدو دا كوستا الهدف الثانى فى الدقيقة 18، ثم أحرز كهربا الهدف الثالث فى الدقيقة 36.

وحرص لاعبو الأهلى على إلتقاط صورة تذكارية مع درع الدورى، خلال إحتفالهم بطريقة مؤمن زكريا الشهيرة، بوضع ايديهم على أذانهم.

مؤمن زكريا كان انضم لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى عام "2004" استمر به "5" سنوات، ولم يتم تصعيده للفريق الأول فى بداية ولاية حسام البدرى الأولى "2009/2010" فانضم لصفوف الإنتاج الحربى تحت قيادة طارق يحيى لمدة عام ونصف شارك خلالها فى "36" مباراة وسجل "4" أهداف، كما شارك فى "5" مباريات فى كأس مصر ولم يسجل.