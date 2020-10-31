شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلي وطلائع الجيش تسيطر على تريند تويتر.. ومغردون يهنئون المارد الأحمر بالفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي أقيمت في إستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز على تريند موقع تويتر، حيث دخل كل من كهربا ووليد سليمان ومؤمن زكريا وعمرو جمال والهدف الأول والأهلى وطلائع الجيش قائمة الأكثر رواجا عبر المنصة الاجتماعية.









واحتفل مشجعو المارد الأحمر بالفوز على طلائع الجيش، مهنئين النادي الأهلي على الفوز في المباراة، فيما غرد أحد رواد تويتر قائلا :"محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي يسجل في طلائع الجيش ويحتفل بقميص عليه صورة مؤمن زكريا"، فيما قال آخر :" مبروك يا أهلاويه اضافه جديده لأمجاد الأهلي عاش يا رجالة".





بينما قال آخر :" ختامها مسك يا مؤمن.. أن شاء الله دائما وابدا منصورين وفرحانين وبالدوري 42 مبسوطين مليون مبروك لكل جمهور وعائلة الأهلي"، فيما قال آخر :"دايما لحظات النهاية هي الأجمل وهي اللي بتفضل في القلب، ماتش التتويج كله لقطات حلوة وذكريات حلوة، مبروك لينا الدوري الـ٤٢ وخير ختام لمسيرة أحمد فتحي وسبحان الله تكون قدام طلائع الجيش، الكورة دي سكريبتد والله".





وأسدل فريق الأهلي الستار على موسمه الكروي (2019 \2020) بفوز كبير على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد الاهلي في السلام ضمن منافسات المباراة الأخيرة والجولة الأخيرة لبطولة الدوري التى سبق وحصدها الاهلي رسمياً قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

سجل ثلاثية الاهلي ، وليد سليمان وجيرالدو وكهربا ورفع الاهلي "بطل الدوري" رصيده إلى 89 بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني فيما يتوقف رصيد الطلائع عند 41 ويبقي في المركز الحادي عشر من مسابقة الدوري.

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وجاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً ومن جملة جيدة بين كهربا ووليد سليمان تسلم الأخير الكرة وراوغ دفاع الطلائع وسجل الكرة هدفاً في الدقيقة الأولى، وبعد الهدف نشط أداء الطلائع وحاول زيارة شباك على لطفي وأنقذ الصاعد عربي فرصة خطرة للطلائع وتواصل الفريقين في الأداء الهجومي لكن دون فاعلية هجومية على مرمى على لطفي حارس الاهلي ومحمد بسام حارس الطلائع.

عاد الاهلي للسيطرة على المبارة ونجح جيرالدو في تسجيل هدف ثاني للأهلي في الدقيقة 18 بعدما تلقى تمريرة جيدة من بادجي لعبها "لوب" من فوق محمد بسام ليُحرز الهدف الثاني للأحمر، فيما حاول الطلائع زيارة شباك الاهلي وقاد عمرو جمال هجمة قوية لكنه أصطدم بقوة بحارس الاهلي ليُشهر أمين عمر حكم المباراة بطاقة صفراء له للخشونة مع على لطفي ، قبل أن محمد ناصف لاعب الطلائع بطاقة صفراء للخشونة مع عربي بدر.

هدأت المباراة قليلاً وأنحصر اللعب وسط الملعب لتنعدم الخطورة على مرمى الفريقين قبل أن ينجح كهربا في تسجيل هدف ثالث للأهلي في الدقيقة 36 من تسديدة قوية ويخلع كهربا قميصه ويحصل على بطاقة صفراء بعدما أظهر قميص يرتديه عليه صورة مؤمن زكريا نجم الأهلي الذي حضر اللقاء من الأستاد لإهداء درع الدوري للأهلي دعماً لمؤمن زكريا في محنته المرضية الحالية. نشط الطلائع بعد هدف الأهلي الثالث لكن عربي بدر أنقذ فرصة أخرى للطلائع وألغى الحكم هدفاً سجله عمرو جمال بسبب التسلل بعدها ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.