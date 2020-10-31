شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. رانيا علوانى تلتقط سيلفى مع مؤمن زكريا وزوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت رانيا علوانى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، على إلتقاط صورة سيلفى مع مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى خلال تواجده بالمقصورة الرئيسية فى مباراة الاهلى وطلائع الجيش فى ختام الدورى، فى حضور زوجة اللاعب، حيث قام اتحاد الكرة والاهلى باطلاق إسم مؤمن زكريا على درع الدورى هذا الموسم فى لفتة انسانية للتضامن مع اللاعب الذى يمر بوعكة صحية.

وسادت حالة من الفرح والسعادة على لاعبى الاهلى عقب اطلاق الحكم امين عمر صافرته معلنا انتهاء مباراة الفريق الاحمر أمام طلائع الجيش فى الأسبوع الأخير بالدورى، بفوز الأهلى 3-0، ليتوج المارد الاحمر بالدرع رقم 42 فى تاريخه، وتبادل لاعبو الأهلى التهنئة بعد انتهاء الموسم والتتويج بالدرع.

وتلقى أحمد فتحى تحية خاصة من لاعبى الأهلى والجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى والجماهير وأعضاء مجلس الإدارة الذين تواجدو فى مدرجات ملعب "الأوهلى والسلام" خلال خروجه فى أخر دقيقة من مواجهة طلائع الجيش التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، ضمن منافسات المباراة الأخيرة والجولة الأخيرة لبطولة الدوري التى سبق وحصدها الاهلي رسمياً قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

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وحقق الأهلى الفوز على الطلائع بنتيجة 3 / 0 سجلهم وليد سليمان وجيرالدو وكهربا ورفع الاهلي "بطل الدوري" رصيده إلى 89 بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني فيما يتوقف رصيد الطلائع عند 41 ويبقي في المركز الحادي عشر من مسابقة الدوري.

وتعد تلك المباراة هى الأخيرة لأحمد فتحى مع الأهلى بعد رحلة طويلة من العطاء، حيث سينتقل اللاعب لصفوف بيراميدز، بعدما وقع على عقود الانضمام له لمدة 3 سنوات عقب انتهاء تعاقده مع الشياطين الحمر.