شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بعد وصول مؤمن زكريا إلى ملعب مباراة طلائع الجيش: اكتملت فرحتنا برؤيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب وصول مؤمن زكريا لاعب الأهلى السابق إلى ملعب مباراة المارد الأحمر وطلائع الجيش المقامة حاليا، أعرب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن سعادته لوصول مؤمن زكريا إلى الاستاد، حيث كتب النادي :" اكتملت فرحتنا برؤيتك.. معاك يا أهلي".



الأهلى يرحب بمؤمن زكريا

ووصل مؤمن زكريا لاعب الأهلى السابق برفقة زوجته، ملعب مباراة المارد الأحمر وطلائع الجيش، التى تجمعهما حاليًا على ستاد الاهلى والسلام بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، وأحرز وليد سليمان هدف التقدم للمارد الأحمر فى الثانية 48 ليصبح ضمن قائمة أسرع الأهداف فى الدورى وللأهلى، ثم سجل الأنجولى جيرالدو دا كوستا الهدف الثانى فى الدقيقة 18.

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مؤمن زكريا

ومن المقرر أن يقوم مؤمن زكريا بتسليم درع الدورى للأهلى، بناءً على قرار إتحاد الكرة الذي أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع في الجولة الأخيرة للمسابقة ،ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 86 نقطة جمعهم من 27 فوز و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي 71 هدفاً وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجوماً والأقوى دفاعاً.

ويضم تشكيل الطلائع كلاً من: محمد بسام، خالد سطوحة، أحمد سامي، محمد ناصف، أحمد زولا، عمرو السيسي، مهند لاشين، محمود أشرف "روقا"، محمد شحاتة، أحمد سمير وعمرو جمال.

فيما يضم تشكيل الأهلي، كلاً من: علي لطفي -عربي بدر - أحمد فتحي - أيمن أشرف - محمود وحيد - أليو ديانج - محمد فخري - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا ، محمود "كهربا" وأليو بادجي.

أما طلائع الجيش فيدخل لقاء الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 41 نقطة جمعهم من الفوز في 9 مبلاريات و14 تعادلاً و10 خسائر وسجل الطلائع 32 هدفاً فيما إستقبلت شباكه 34 هدفاً.