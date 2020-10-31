شكرا لقرائتكم خبر عن حفلة وداع لأحمد فتحى من لاعبى وجهاز الأهلى فى مباراة الطلائع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى أحمد فتحى تحية خاصة من لاعبى الأهلى والجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى والجماهير وأعضاء مجلس الإدارة الذين تواجدو فى مدرجات ملعب "الأوهلى والسلام" خلال خروجه فى أخر دقيقة من مواجهة طلائع الجيش التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، ضمن منافسات المباراة الأخيرة والجولة الأخيرة لبطولة الدوري التى سبق وحصدها الاهلي رسمياً قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

وحقق الأهلى الفوز على الطلائع بنتيجة 3 / 0 سجلهم وليد سليمان وجيرالدو وكهربا ورفع الاهلي "بطل الدوري" رصيده إلى 89 بفارق 21 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني فيما يتوقف رصيد الطلائع عند 41 ويبقي في المركز الحادي عشر من مسابقة الدوري.

وتعد تلك المباراة هى الأخيرة لأحمد فتحى مع الأهلى بعد رحلة طويلة من العطاء، حيث سينتقل اللاعب لصفوف بيراميدز، بعدما وقع على عقود الانضمام له لمدة 3 سنوات عقب انتهاء تعاقده مع الشياطين الحمر.