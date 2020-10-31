طاهر محمد طاهر يودع المقاولون بعبارات مؤثرة "شرف ليا ارتداء الشارة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون المنضم غلى النادى الأهلى، قلعة ذئاب الجبل بعبارات مؤثرة، وذكلك عقب خوضه للمباراة الأخيرة مع المقاولون أمام بيراميدز، والتى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر دورى الموسم الجارى، والتى شهدت تعادل المقاولون مع الفريق السماوى بهدفين لمثلهما، وكان الهدفان من صناعة طاهر.

ونشر طاهر صوراً عبر حسابه الشخصى على انستجرام من المباراة الأخيرة مع المقاولون، حيث كان الجهاز الفنى للفريق قد قرر ارتداء طاهر لشارة القيادة تكريماً له، وعلق: شرف ليا اني ارتدي شارة الكابتن لنادي المقاولون في اخر مباراة اشارك فيها مع النادي، شكرا لمجلس الادارة و كل مدرب اشتغلت معه في النادي و اللاعيبة الرجالة و اتمني التوفيق للجميع في نادي المقاولون.



طاهر محمد طاهر

وشهد الشوط الأول تألق طاهر محمد طاهر الذى مثل خطورة على مرمى بيراميدز بتمريراته الساحرة التى ساهمت فى وصول زملائه للمرمى بكل سهولة ويسر، حيث صنع هدف التقدم الذى أحرزه محمود السيد فى الدقيقة 11، ثم صنع الهدف الثانى الذى سجله كريم مصطفى فى الدقيقة 25، بعدها أحرز محمد فتحى هدف تقليص الفارق لبيراميدز من تسديدة صاروخية فى الدقيقة 40.

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وفى الشوط الثانى، كثف بيراميدز الضغط على مرمى ذئاب الجبل وسط تراجع نسبى من الممقاولون والإكتفاء بالتأمين الدفاعى، وأدرك التعادل عمر العيونى فى الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 65 فى المركز الثالث بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل 54 هدفاً ودخل مرماه 33 هدفاً، فيما يصل المقاولون للنقطة 54 فى المركز الرابع بعد أن لعب 34 مباراة حيث فاز المقاولون فى 15 وتعادل فى 9 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 45 هدفاً واستقبلت شباكه 34 هدفاً.