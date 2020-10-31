شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا ويخضع لمسحة "كورونا" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، يوم الإثنين المقبل ، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كوفيد ١٩ "كورونا"،وذلك طبقا للبروتوكول المتبع ، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربي، كما يدخل الفريق معسكرا مغلقاً مساء الاثنين القادم، بأحد الفنادق بالقاهرة ، وذلك عقب خوضه المران علي ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي،ويخوض الزمالك مرانه الختامي قبل المباراة، يوم الثلاثاء علي استاد القاهرة، والذي يستضيف اللقاء أمام الرجاء، والمقرر له الأربعاء المقبل.

من ناحية أخرى اصطحب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، نجله " آسر" ، بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي، وذلك لمشاهدة المران اليوم بملعب النادي، وحرص لاعبو الزمالك علي التقاط الصور مع "آسر" الذي يعشق كرة القدم .

فيما خاض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حصة تأهيلية وذلك علي هامش المران وخصص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو بالاتفاق مع الجهاز الطبي، فقرة تأهيلية لعلاء بالجمانيزيوم ، يؤديها من أجل وصوله إلي الجاهزية الكاملة استعدادا للفترة المقبلة.

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كما واصل محمود حمدي الونش، مدافع فريق الكرة الأول بالنادي البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، وذلك من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها بلقاء الإسماعيلي الاخير بالدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الطبي للزمالك برنامجا خاصا للونش من اجل تعافيه من الإصابة وتجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث يتم بشكل دوري خضوعه لفحوصات وأشعه للاطمئنان علي حالته، والتي تحسنت كثيرًا حاليا.