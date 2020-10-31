شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة..الطلائع يبحث عن الهدف الأول والاهلي يحافظ على الثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 60 دقيقة من مباراة الاهلي وطلائع الجيش المقامة حالياً بإستاد الأهلي في السلام ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز والنتيجة هي تقدم الأهلي بثلاثية نظيفة عن طريق وليد سليمان في الدقيقة الأولى وجيرالدو في الدقيقة 18 وكهربا في الدقيقة 36.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً ومن جملة جيدة بين كهربا ووليد سليمان تسلم الأخير الكرة وراوغ دفاع الطلائع وسجل الكرة هدفاً في الدقيقة الأولى.

بعد الهدف نشط أداء الطلائع وحاول زيارة شباك على لطفي وأنقذ الصاعد عربي فرصة خطرة للطلائع وتواصل الفريقين في الأداء الهجومي لكن دون فاعلية هجومية على مرمى على لطفي حارس الاهلي ومحمد بسام حارس الطلائع.

عاد الاهلي للسيطرة على المبارة ونجح جيرالدو في تسجيل هدف ثاني للأهلي في الدقيقة 18 بعدما تلقى تمريرة جيدة من بادجي لعبها "لوب" من فوق محمد بسام ليُحرز الهدف الثاني للأحمر.

حاول الطلائع زيارة شباك الاهلي وقاد عمرو جمال هجمة قوية لكنه أصطدم بقوة بحارس الاهلي ليُشهر أمين عمر حكم المباراة بطاقة صفراء له للخشونة مع على لطفي ، قبل أن محمد ناصف لاعب الطلائع بطاقة صفراء للخشونة مع عربي بدر.

هدأت المباراة قليلاً وأنحصر اللعب وسط الملعب لتنعدم الخطورة على مرمى الفريقين قبل أن ينجح كهربا في تسجيل هدف ثالث للأهلي في الدقيقة 36 من تسديدة قوية ويخلع كهربا قميصه ويحصل على بطاقة صفراء بعدما أظهر قميص يرتديه عليه صورة مؤمن زكريا نجم الأهلي الذي حضر اللقاء من الأستاد لإهداء درع الدوري للأهلي دعماً لمؤمن زكريا في محنته المرضية الحالية.

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نشط الطلائع بعد هدف الأهلي الثالث لكن عربي بدر أنقذ فرصة أخرى للطلائع وألغى الحكم هدفاً سجله عمرو جمال بسبب التسلل بعدها ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويلعب الاهلي المباراة بتشكيل يضم كلاً من: علي لطفي -عربي بدر - أحمد فتحي - أيمن أشرف - محمود وحيد - أليو ديانج - محمد فخري - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا ، محمود "كهربا" وأليو بادجي ، ويتسلّم الاهلي درع بطولة الدوري عقب مباراة الليلة.

ويشهد التشكيل غيابات بالجملة لعدة أسباب أبرزها الإجهاد والإصابات والإيقاف، حيث يغيب عن الأهلي كل من عمرو السولية وحمدي فتحي للأيقاف، فيما يغيب محمد الشناوي وعلى معلول وحسين الشحات للأصابة البسيطة لذا قرر الجهاز الفني الدفع بعدد من الوجوه الشابة في لقاء الليلة أمثال عربي بدر ومحمد فخري بعدما سبق وحسم الأهلي لقب الدوري مؤخرًا كما يظهر الليلة بعض البدلاء أمثال وليد سليمان وكهربا محمود وحيد وبادجي.

فيما يخوض الطلائع المباراة بتشكيل ، ضم كلاً من : محمد بسام، خالد سطوحة، أحمد سامي، محمد ناصف، أحمد زولا، عمرو السيسي، مهند لاشين، محمود أشرف "روقا"، محمد شحاتة، أحمد سمير وعمرو جمال.

الشوط الثاني

جاءت إنطلاقة الشوط الثاني هادئة إلى حد ما وأنحصر اللعب وسط الملعب دون فاعلية هجومية على مرمى الفريقين وحاول وليد سليمان شن أكثر من هجمة للأهلي من ناحية الشمال ، ورد الطلائع بهجمة خطرة قادها عمرو جمال لكن أيمن أشرف وأحمد فتحي تعاملا بشكل جيد مع فرصة عمرو جمال وأنقذا الموقف في الوقت المناسب.

وتناقل لاعبو الاهلي بشكل جيد في الدقيقة 58 وسدد كهربا كرة في شباك لكن لم يتم إحتساب الهدف بعدما سبق وخرجت الكرة خارج الملعب وتم إحتسابها ضربة ركنية للأحمر.