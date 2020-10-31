موسيماني يوجه وعدًا لجماهير الأهلي بعد التتويج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، عن أكثر من ملف عقب تتويج فريقه الرسمي بلقب دوري we المصري.

واستطاع الأهلي أن يُنهي مشواره المحلي بفوز معنوي جاء على حساب طلائع الجيش بنتيجة (3-0) في اللقاء الذي أقيم على ملعب "استاد الأهلي we السلام".

موسيماني بخرج بعدد من التصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"أقدم التحية لمحمود الخطيب لأنه هو من حصد اللقب".

وتابع :"أشكر الجهاز الفني واللاعبين، كنت حريصًا على التصوير مع درع الدوري لأنه سيضيف للسيرة الذاتية لي".

وواصل :"سعيد أنني لم أخسر أي مباراة على مستوى الدوري بعدما توليت المهمة بصورة رسمية إلى جانب سعيد أيضًا بعدد الأهداف التي سجلناها".

موسيماني وجه رسالة لجماهير الأهلي عقب التتويج، قائلاً :"شيء محزن لعدم تواجد الجماهير، بدون الجماهير لا يوجد كرة قدم".

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وأكمل :"هديتي الكبرى للأهلي هو الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا، ورسالتي للجماهير أن مستوى الفريق في تصاعد، والمطلوب من اللاعبين أن نواصل على نفس الطريقة".

وعن رأيه بشأن تغيير موعد النهائي، أوضح موسيماني عن موقفه :" تحدي كبير بالنسبة لي نظرًا للمسافة بين موعد نصف النهائي والنهائي".

ونوه :" أتمنى الحفاظ على اللاعبين، لكن اللاعبين لديهم مهمة دولية سواء مع المنتخب المصري أو مع منتخبات أخرى".

وأنهى :"أتمنى أن لا يكون فيه إصابات كبيرة لأننا نعاني من إصابات كثيرة".

وكان الأهلي صعد للمباراة النهائية عقب الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي على ملعب "برج العرب" في المباراة النهائية بـ27 من الشهر المقبل، بعد أن كان من المفترض أن تقام في السادس من الشهر ذاته.