مشادة بين فضل وكهربا في أجواء تتويج الأهلي بدرع الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:
وقعت مشادة بين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، ومحمود عبدالمنعم "كهربا" جناح الأهلي في أجواء تتويج بطل الدوري بدرع المسابقة للمرة الـ42 في تاريخه.
وظهر من خلال لقطات التلفاز تلاسن بين محمد فضل وكهربا، ودفع باليد قبل أن ينتهى الأمر خلال ثوان ووقف عضو اللجنة الخماسية بجوار مؤمن زكريا، أثناء إلتقاط صورة جماعية مع درع الدوري.
وقدم الأهلي واتحاد الكرة دعوة إلى مؤمن زكريا من أجل حضور الاحتفال بتتويج الفريق بدرع الدوري، وحضر اللقاء من المدرجات ونزل لأرض الملعب واحتفل رفقة باقي اللاعبين.
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