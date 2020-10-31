الأهلي ينهي الدوري بـ3 أرقام قياسية غير مسبوقة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق الأهلي رقما قياسيا غير مسبوق في الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2020 بفوزه على طلائع الجيش (3-0) مساء السبت، في المباراة الأخيرة للجولة الأخيرة من المسابقة على ملعب "الأهلي we السلام".

ورفع الأهلي رصيده إلى (89 نقطة) في صدارة الترتيب ليفوز بالدوري مع أكبر عدد من النقاط في تاريخ المسابقة، محطما رقمه القياسي السابق الذي سجله عند تتويجه باللقب في موسم 2017/2018 برصيد (88 نقطة).

كما نجح الأهلي في معادلة الرقم القياسي لأكثر عدد من الانتصارات في موسم واحد للدوري المصري الممتاز (28 انتصارا)، وهو الرقم الذي حققه المارد الأحمر نفسه في موسم 2017/2018 مع المدير الفني حسام البدري.

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إلا أن الأهلي فشل في مطاردة رقمه السابق كأعلى عدد أهداف في نسخة واحدة بالدوري، بعدما اكتفى بتسجيل 74 هدفا، ليتأخر بفارق هدف واحد عن رقمه السابق في موسم 2017/2018 الذي سجل فيه 75 هدفا.

وفي سياق آخر، خرج الأهلي بشباك نظيفة في 28 مباراة هذا الموسم خلال 34 مباراة لعبها، بعدما استقبلت شباكه ثمانية أهداف فقط في خمس مباريات، مع العلم أنه لم يخض مباراة القمة بالدور الأول لعدم حضور الزمالك.

ووصل الأهلي بعد حفاظ علي لطفي على نظافة شباكه أمام الطلائع إلى 28 مباراة بشباك نظيفة، لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الإسماعيلي، حين خرج بـ(27 كلين شيت في 35 مباراة) في موسم 1990/1991.