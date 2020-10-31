ختام الدوري.. مؤمن زكريا بطل ليلة التتويج.. وفتحي يودع الأهلي (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أنهى الأهلي مباريات دوري we المصري بعد فوزه السهل على حساب طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "we الأهلي السلام" ضمن الجولة الـ34 والأخيرة.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش شهدت حضور مؤمن زكريا في ليلة تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري للموسم الخامس على التوالي والـ42 في تاريخ القلعة الحمراء.

وجاء حضور مؤمن زكريا إلى الملعب ليستقبله محمود الخطيب بعدما قدّم النادي الأحمر دعوة للاعبه من أجل حضور مباراة التتويج.

وتواجد مؤمن زكريا على أرضية الملعب للاحتفال بمراسم التتويج رفقة لاعبي الأهلي حيث نزل للملعب بحضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وتلقى مؤمن زكريا لافتة خاصة من زميله في الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" بعدما حرص الأخير للاحتفال بصورة لمؤمن بعد هدفه الثالث في شباك طلائع الجيش.

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وبخلاف مؤمن زكريا شهدت المباراة ظهور سعد الدين سمير ومحمد محمود حيث يعاني الأول من إصابة بوتر أكيليس، في المقابل يعاني الثاني من إصابة بقطع في الغضروف بعد أن تعرض لقطع بالرباط الصليبي مرتين.

هذه المباراة شهدت أيضًا مشاركة أحمد فتحي الأخيرة قبل الرحيل عن الأهلي بصورة رسمية بعد نهاية عقده مع الفريق الأحمر، حيث من المقرر أن ينتقل "الجوكر" إلى فريق بيراميدز.

وشهدت مباراة الأهلي وطلائع الجيش استبدال فتحي في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، الأمر الذي جعل لاعبي الفريق الأحمر بجانب المتواجدين في المدرجات يوجهوا تحية خاصة لصاحب الـ35 عامًا.

وجاء انتقال أحمد فتحي إلى صفوف بيراميدز بعد نهاية عقده مع الأهلي في الموسم الحالي حيث سينتقل إلى بيراميدز في صفقة مجانية بعدما وقع على عقد مدته ثلاث سنوات.

واستطاع أحمد فتحي أن يودع الأهلي بعدما حقق عشرة ألقاب دوري كان آخرها الموسم الحالي (2019 - 2020)، كما قاد الفريق الأحمر للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

جدير بالذكر أن الأهلي حسم لقب الدوري قبل النهاية بست جولات كاملة حيث جمع الفريق الأحمر 89 نقطة بفارق 21 نقطة عن الزمالك وصيف المسابقة.