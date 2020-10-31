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لفتة طيبة من الأهلي في وداع أحمد فتحي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لعب أحمد فتحي، لاعب بيراميدز الجديد، مباراته الأخيرة بقميص النادي الأهلي بعد مشاركته في مواجهة طلائع الجيش التي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة في ختام منافسات الممتاز.

وقام الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، باستبدال أحمد فتحي في الدقيقة الأخيرة من المباراة، لينال تحية الجميع في ملعب استاد "الأهلي we السلام".

وغادر فتحي اللقاء وسط وقوف الجميع في الملعب والمدرجات وتحت التصفيقات الحارة من زملائه والجهاز الفني للأهلي.

يُذكر أن بيراميدز أعلن في شهر إبريل الماضي تعاقده مع أحمد فتحي بدء من الموسم الجديد 2020/2021، بمجرد نهاية عقده مع النادي الأحمر بنهاية الموسم الجاري 2019/2020.

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