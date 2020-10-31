مدرب اتحاد جدة: الدفع بحجازي في الديربي لم يكن مغامرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق فابيو كاريلي المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، على مشاركة المدافع المصري أحمد حجازي مع فريقه الجديد، في ديربي مدينة جدة.

وشارك حجازي في فوز الاتحاد بمباراة ديربي جدة، على غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد، بالجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال كاريلي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، إن الدفع بأحمد حجازي في مباراة الديربي أمام الأهلي لم تكن مغامرة .

وأضاف المدير الفني لفريق اتحاد جدة، أن اللاعب خاض أخر مباراة في انجلترا يوم 19 وهو حضر بكامل الجاهزية البدنية والفنية لذلك فإن مشاركته في الديربي كانت أمرًا طبيعيا.

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وأوضح، أن الجهاز الفني لفريق اتحاد جدة كان يُجهز لاعب أخر لإشراكه في مباراة الديربي أمام الأهلي لكن بعد وصول حجازي وجد أنه جاهز.

وأشار إلى أنه قام بتغيير وجهة نظره بالاعتماد على حجازي في المباراة بعد وصوله إلى المملكة والتأكد إلى من جاهزيته لخوض اللقاء.

ويعد هذا الانتصار هو الأول لاتحاد جدة في هذا الموسم حيث خاض الفريق 3 مباريات تعادل في واحدة وخسر واحدة قبل أن يحقق الفوز اليوم على الأهلي.

وبهذا الفوز، وصل رصيد اتحاد جدة إلى 4 نقاط بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 6 نقا بالمركز السادس بجدول ترتيب الدوري.