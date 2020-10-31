مؤمن زكريا يحضر مباراة الجيش وسط استقبال رائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

حضر مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق ليلة تتويج الفريق بلقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه، حيث دخل إلى ستاد الأهلي we السلام أثناء أحداث الشوط الأول.

وقام محمود الخطيب باستقبال لاعب الفريق السابق بشكل خاص ورافقه إلى مقعده في المقصورة الخاصة بالاستاد، حيث كانت أسرته المكونة من زوجته وابنه بصحبته في اللقاء.

وقدم الأهلي دعوة إلى مؤمن زكريا من أجل حضور المباراة الأخيرة في الدوري الممتاز، والتي ستشهد تسليم درع المسابقة للفريق.

وحسم الأهلي لقب الدوري الممتاز قبل عدة جولات في ظل الأفضلية التي حققها على صاحب المركز الثاني، ويتفرغ في الأيام المقبلة إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.